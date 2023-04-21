Дом 5 комнат Ermini, Греция 5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 581237 - Дом на продажу в Эрмиони Ахладица за € 330.000. Это 200 кв. Дом п…