ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
agios nikolaos
Виллы
Виллы с видом на море в agios nikolaos, Греция
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Греция, Греция
8 Количество комнат
320 м²
€ 998,525
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
3 Количество комнат
75 м²
1/1 Этаж
€ 419,380
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат
125 м²
1/1 Этаж
€ 299,557
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальни
oikismos kato galene, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 273,705
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Дом 2 спальни
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
155 м²
€ 319,528
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
2 ванных комнат
€ 297,000
Посмотрите эту исключительную квартиру на продажу в Нопигии, Киссамос, Ханья. Идеальная 2-эт…
Дом 5 спален
Греция, Греция
9 Количество комнат
300 м²
€ 419,380
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Маттеос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,878
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3…
Коттедж 4 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 497,645
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат
84 м²
€ 300,000
Код недвижимости: 14430 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Неопределенные Квартира общей площадью 84 кв.…
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
220 м²
€ 2,131,850
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Дом 3 спальни
Греция, Греция
6 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 3
€ 449,336
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Параметры недвижимости в agios nikolaos, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты