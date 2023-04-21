ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
agios nikolaos
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в agios nikolaos, Греция
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 519,233
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Квартира 2 спальни
Лаврион, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 74,647
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Таунхаус 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 403,092
Таунхаус находится в северном пригороде Афин в районе Неа Эрифрея
Дом 4 спальни
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
196 м²
€ 1,397,935
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Дом 4 спальни
Греция, Греция
150 м²
€ 379,439
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Дом 2 ванных
Kavala Prefecture, Греция
2 ванных комнат
70 м²
€ 110,000
Продается отдельно стоящий дом в ДЕПОС, Кавала префектуры Кавала, за 110.000 € ( Листинг № Ν…
Коттедж 3 спальни
домик 17 т, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 109,482
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Дом 20 спален
Pefkochori, Греция
16 ванных комнат
750 м²
€ 841,595
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 43,793
Продается квартира площадью 28 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Дом 6 спален
Греция, Греция
5 ванных комнат
304 м²
€ 420,000
Большой дом на продажу в пригороде Афин (Коропи), в идеальной локации: 10 минут от Аэропорта…
Коттедж 6 спален
Стерне, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 378,210
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
Kato Scholari, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 298,587
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Параметры недвижимости в agios nikolaos, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты