Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. agios nikolaos

Жильё с бассейном в agios nikolaos, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 спальни в Chaniotis, Греция
Квартира 4 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 200 м²
€ 751,582
Код недвижимости: 3-468 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Pallini Pefkochori за € 780.000. Это 200 кв. м…
Коттедж 5 спален в Греция, Греция
Коттедж 5 спален
Греция, Греция
3 ванных комнат 150 м²
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 210,000
Код недвижимости: HPS3426 - Квартира на продажу в Салониках Неа Паралия для € 195.000 . Это …
Квартира 4 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 184,129
Продается дуплекс площадью 176 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
Коттедж 4 спальни в Sfendami, Греция
Коттедж 4 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 99,529
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 4 спальни в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни
Маркопулон, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 776,326
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,488,224
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
Дом 4 спальни в Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
5 Количество комнат 160 м²
€ 1,397,935
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Таунхаус 5 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 248,822
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 7 спален в Македонии и Фракии, Греция
Дом 7 спален
Македонии и Фракии, Греция
9 Количество комнат 235 м²
€ 1,098,377
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальни в elaiones moudania, Греция
Коттедж 4 спальни
elaiones moudania, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 845,996
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
Квартира 2 спальни в Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 85,595
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…

Параметры недвижимости в agios nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти