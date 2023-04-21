ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
agios nikolaos
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в agios nikolaos, Греция
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 497,645
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Квартира 1 спальня
triadi, Греция
1 ванных комнат
58 м²
€ 120,000
Property Code: HPS3575 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €120.000 . This 58 sq. m. …
Квартира 4 спальни
Pefkochori, Греция
3 ванных комнат
210 м²
€ 900,000
Property Code: HPS2685 - Maisonette FOR SALE in Pallini Pefkochori for €900.000 . This 210 s…
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 184,129
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
191 м²
Количество этажей 3
€ 369,454
Продается таунхаус площадью 191 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Квартира 1 спальня
oikismos kato galene, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 104,505
Продается квартира площадью 57 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Коттедж 5 спален
Месимерион, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 796,232
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Дом 2 спальни
Греция, Греция
2 ванных комнат
215 м²
€ 360,494
Саронида, Мезонет Продажа, 215 кв.м., Статус объекта: Очень хороший/ее, Этаж: Цокольный этаж…
Таунхаус 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 169,199
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
Дом 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат
153 м²
2 Этаж
€ 349,484
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 153 m2, 2 Уро…
Дом 6 спален
Kardia, Греция
6 Количество комнат
505 м²
-1 Этаж
€ 549,189
Kardia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 505 m2, 4 Уровни…
Вилла 9 спален
Municipality of Mykonos, Греция
12 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,388,695
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
Параметры недвижимости в agios nikolaos, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты