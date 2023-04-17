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Купить таунхаус в Agios Ioannis Renti, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
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