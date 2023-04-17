Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Agios Ioannis Renti

Купить недвижимость с видом на море в Agios Ioannis Renti, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 4 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Realting.com
Перейти