Купить недвижимость с видом на море в Agios Ioannis Renti, Греция

Коттедж 3 спальни Agios Ioannis Renti, Греция 6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 4,250,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…