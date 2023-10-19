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Дома в Agios Ioannis Renti, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 760 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€4,25 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€475,000
Realting.com
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