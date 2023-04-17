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Купить коттедж в Agios Ioannis Renti, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 5 спален
Agios Ioannis Renti, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
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