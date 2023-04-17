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Купить квартиру в Agios Ioannis Renti, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
1 ванных комнат 82 м²
€ 65,000
Code: 1206 - Agios Ioannis Renti SELL A flat of 82 sq.m. On the 2nd floor. It consists of 2 …
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 265,000
Продается квартира площадью 220 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
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