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Купить недвижимость в Agios Ioannis Renti, Греция

8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
1 ванных комнат 82 м²
€ 65,000
Code: 1206 - Agios Ioannis Renti SELL A flat of 82 sq.m. On the 2nd floor. It consists of 2 …
Коттедж 3 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 265,000
Продается квартира площадью 220 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 5 спаленв Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 5 спален
Agios Ioannis Renti, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
Таунхаус 4 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Квартира 2 спальнив Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
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