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Коттеджи в Agios Athanasios, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Anchialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Anchialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается двухэтажный коттедж с видом на море в прибрежном пригороде г. Салоники. Площадь дв…
Коттедж 4 комнаты в Anchialos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
Коттедж 1 комната в Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
Коттедж 1 комната в Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 370,000
Предлагается на продажу коттедж площадью 350 кв.м в элитном районе города Салоники. Коттедж …
Коттедж 6 комнат в Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат
Anchialos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 525,000
Продается отдельный дом в пригороде г.Салоник. Дом состоит из трех этажей и обладает собстве…
Коттедж 1 комната в Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 130,000
Продаются два коттеджа на стадии строительства в пригороде Салоники. Расположены на холме с …
Коттедж 6 комнат в Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат
Anchialos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагаем Вашему вниманию трёхэтажный коттедж в элитном районе города Салоники. На первом э…
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