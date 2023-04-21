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Виллы с видом на море в Agia Triada, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален
Agia Triada, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален в Angelochori, Греция
Вилла 6 спален
Angelochori, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
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