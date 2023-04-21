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Таунхаусы с видом на море в Agia Triada, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Angelochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
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