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Таунхаусы с видом на горы в Agia Triada, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Agia Triada, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
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