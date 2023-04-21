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Жильё с видом на море в Agia Triada, Греция

17 объектов найдено
Квартира 1 комната в Agia Triada, Греция
Квартира 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Коттедж 6 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 спален
Agia Triada, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 4 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Angelochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 5 спален в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален
Agia Triada, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален в Angelochori, Греция
Вилла 6 спален
Angelochori, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 6 спален в Angelochori, Греция
Коттедж 6 спален
Angelochori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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