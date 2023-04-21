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Коттеджи с видом на море в Agia Triada, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 спален
Agia Triada, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 6 спален в Angelochori, Греция
Коттедж 6 спален
Angelochori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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