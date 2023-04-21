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Квартиры с видом на горы в Agia Triada, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
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