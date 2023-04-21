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Квартиры в Agia Triada, Греция

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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Agia Triada, Греция
Квартира 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Квартира 3 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
1 ванных комнат 117 м²
€ 220,000
Код недвижимости: HPS714 - Квартира на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 220.000. Это 1…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 47 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
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