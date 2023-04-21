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Жильё в Agia Triada, Греция

33 объекта найдено
Квартира 1 комната в Agia Triada, Греция
Квартира 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Коттедж 6 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 68,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сос…
Дом 6 спален в Agia Triada, Греция
Дом 6 спален
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 300,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 1 Уро…
Квартира 3 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Дом 6 спален в Agia Triada, Греция
Дом 6 спален
Agia Triada, Греция
1 ванных комнат 200 м²
€ 300,000
Property Code: HPS799 - House FOR SALE in Thermaikos Agia Triada for €300.000. This 200 sq. …
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
1 ванных комнат 117 м²
€ 220,000
Код недвижимости: HPS714 - Квартира на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 220.000. Это 1…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 286 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спален в Agia Triada, Греция
Коттедж 6 спален
Agia Triada, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Agia Triada, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 47 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Коттедж 4 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Angelochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Angelochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 5 спален в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 спален
Agia Triada, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 4 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Angelochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 5 спален в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален
Agia Triada, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Angelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Angelochori, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 6 спален в Angelochori, Греция
Вилла 6 спален
Angelochori, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
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