Купить вилла с видом на горы в Agia Marina, Греция

Вилла 3 спальни Agios Dimitrios, Греция 4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 2,100,000

Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…