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Купить вилла с видом на горы в Agia Marina, Греция

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10 объектов найдено
Вилла 9 комнатв Kitsi, Греция
Вилла 9 комнат
Kitsi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 5
€ 1,650,000
Продается прекрасная вилла с бассейном в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состои…
Вилла 4 спальнив Kitsi, Греция
Вилла 4 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 7 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален
Agios Dimitrios, Греция
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальнив Kitsi, Греция
Вилла 3 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 7 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален
Agios Dimitrios, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальных …
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Вилла 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…
Вилла 3 спальнив Agia Marina, Греция
Вилла 3 спальни
Agia Marina, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 3-этажная вилла площадью 312 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
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