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Купить таунхаус с бассейном в Agia Marina, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 6 комнатв Agia Marina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Agia Marina, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
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