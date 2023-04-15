Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Agia Marina
  7. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Agia Marina, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
9 объектов найдено
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 148,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 2 спальнив Kitsi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kitsi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Kitsi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,785,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Realting.com
Перейти