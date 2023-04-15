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Купить недвижимость с видом на горы в Agia Marina, Греция

31 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Agios Dimitrios, Греция
Квартира 4 комнаты
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается дуплекс площадью 105 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Вилла 9 комнатв Kitsi, Греция
Вилла 9 комнат
Kitsi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 5
€ 1,650,000
Продается прекрасная вилла с бассейном в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состои…
Квартира 3 спальнив Kitsi, Греция
Квартира 3 спальни
Kitsi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 131 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв Kitsi, Греция
Квартира 1 спальня
Kitsi, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Вилла 4 спальнив Kitsi, Греция
Вилла 4 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 7 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален
Agios Dimitrios, Греция
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальнив Kitsi, Греция
Вилла 3 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 2 спальнив Kitsi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kitsi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Kitsi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,785,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 2 спальнив Kitsi, Греция
Коттедж 2 спальни
Kitsi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Таунхаус 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 7 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален
Agios Dimitrios, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальных …
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Таунхаус 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 191 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
Коттедж 2 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Marina, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 2 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Marina, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 3 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Marina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 1 спальняв Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 7 спаленв Kitsi, Греция
Коттедж 7 спален
Kitsi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Вилла 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Вилла 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…
Вилла 3 спальнив Agia Marina, Греция
Вилла 3 спальни
Agia Marina, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 3-этажная вилла площадью 312 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Таунхаус 2 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
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