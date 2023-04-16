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Купить дом в Agia Marina, Греция

45 объектов найдено
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 4 комнатыв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 148,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 5 спаленв Kitsi, Греция
Таунхаус 5 спален
Kitsi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Kitsi, Греция
Вилла 4 спальни
Kitsi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Таунхаус 6 комнатв Agia Marina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Agia Marina, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
Таунхаус 6 комнатв Kitsi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kitsi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается таунхаус в одном из самых элитных приморских пригородов на юге Афин, Вуле. Район н…
Вилла 9 комнатв Kitsi, Греция
Вилла 9 комнат
Kitsi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 5
€ 1,650,000
Продается прекрасная вилла с бассейном в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состои…
Коттедж 5 спаленв Kitsi, Греция
Коттедж 5 спален
Kitsi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Вилла 10 спаленв Kitsi, Греция
Вилла 10 спален
Kitsi, Греция
14 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Вилла 4 спальнив Kitsi, Греция
Вилла 4 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 626 кв.м. в Аттике. Вилла представляет из себя комплекс и…
Коттедж 7 спаленв Kitsi, Греция
Коттедж 7 спален
Kitsi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 485 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Вилла 7 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален
Agios Dimitrios, Греция
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальнив Kitsi, Греция
Вилла 3 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 2 спальнив Kitsi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kitsi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Kitsi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,785,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 2 спальнив Kitsi, Греция
Коттедж 2 спальни
Kitsi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Таунхаус 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Вилла 7 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален
Agios Dimitrios, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальных …
Вилла 5 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Таунхаус 4 спальнив Agia Marina, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agia Marina, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
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