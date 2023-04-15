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Купить коттедж с видом на море в Agia Marina, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 1 спальняв Agia Marina, Греция
Коттедж 1 спальня
Agia Marina, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 47 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 4 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Marina, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
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