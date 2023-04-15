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Купить коттедж в Agia Marina, Греция

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15 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Kitsi, Греция
Коттедж 5 спален
Kitsi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 7 спаленв Kitsi, Греция
Коттедж 7 спален
Kitsi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 485 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Kitsi, Греция
Коттедж 2 спальни
Kitsi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
Коттедж 1 спальняв Agia Marina, Греция
Коттедж 1 спальня
Agia Marina, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 47 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 2 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Marina, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 2 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Marina, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 3 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Marina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 1 спальняв Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 7 спаленв Kitsi, Греция
Коттедж 7 спален
Kitsi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Agia Marina, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Marina, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
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