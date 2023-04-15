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Купить квартиру с видом на горы в Agia Marina, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Agios Dimitrios, Греция
Квартира 4 комнаты
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается дуплекс площадью 105 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 3 спальнив Kitsi, Греция
Квартира 3 спальни
Kitsi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 131 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв Kitsi, Греция
Квартира 1 спальня
Kitsi, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
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