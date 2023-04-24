Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Nafpaktia
2
Municipality of Aktio and Vonitsa
1
Municipality of Mesolongi
1
Municipal Unit of Nafpaktos
1
Municipal Unit of Palairos
1
Лехена
1
Месолонгион
1
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 1 комната в plagia, Греция
Вилла 1 комната
plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается вилла площадью 103 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море, на горы, на лес.…
Вилла 1 комната в периферия Западная Греция, Греция
Вилла 1 комната
периферия Западная Греция, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Вилла 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти