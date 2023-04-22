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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Nafpaktia
3
Municipality of Mesolongi
1
Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou
1
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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в ano platanites, Греция
Таунхаус 1 комната
ano platanites, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
Таунхаус 3 спальни в ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни в ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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