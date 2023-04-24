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Жильё с бассейном в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Nafpaktia
7
Municipality of Aktio and Vonitsa
4
Municipality of Mesolongi
4
Municipal Unit of Anaktorio
3
Vonitsa
3
Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou
2
Municipal Unit of Nafpaktos
2
Лехена
2
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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в периферия Западная Греция, Греция
Вилла 1 комната
периферия Западная Греция, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Вилла 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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