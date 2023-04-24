Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Коттеджи

Коттеджи в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Nafpaktia
2
Municipality of Agrinio
1
Municipality of Aktio and Vonitsa
1
Municipality of Mesolongi
1
Municipal Unit of Anaktorio
1
Municipal Unit of Nafpaktos
1
Municipal Unit of Neapoli
1
Vonitsa
1
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agrinio, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
Коттедж 4 спальни в makyneia, Греция
Коттедж 4 спальни
makyneia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
Коттедж 1 комната в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната
Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
Коттедж 2 спальни в skala, Греция
Коттедж 2 спальни
skala, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти