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Квартиры в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Aktio and Vonitsa
2
Municipal Unit of Anaktorio
2
Vonitsa
2
Municipality of Mesolongi
1
Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou
1
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в ano koudouni, Греция
Квартира 1 спальня
ano koudouni, Греция
1 ванных комнат 3 Этаж
€ 72,000
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
Квартира 2 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 2 спальни
Vonitsa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается квартира площадью 80 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Квартира 3 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни
Vonitsa, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 78,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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