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Жильё с бассейном в Эгина, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Кипсели, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кипсели, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
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