Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Aegina
  6. Эгина

Купить недвижимость в Эгина, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Эгина, Греция
Квартира 2 спальни
Эгина, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 101 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Realting.com
Перейти