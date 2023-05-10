Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Эгейских островов, Греция

Municipality of Mykonos
3
Municipality of Mytilene
3
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
Митилини
3
Наксос
3
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Klouvas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Klouvas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 570,000
Таунхаус 3 спальни в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в Эгейских островов, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти