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Жилая
Греция
Эгейских островов
Дома
Дома с бассейном в Эгейских островов, Греция
Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
20
Родос
18
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
11
Миконос
11
Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
Municipality of Andros
6
Муниципалитет Парос
6
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
5
Municipality of Syros and Ermoupoli
4
Муниципалитет Хиос
4
Ano Syros
3
Municipality of Western Lesvos
3
Наксос
3
Ялиссос
3
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39 объектов найдено
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Mykonos, Греция
2
1
95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
€630,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
600 м²
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
480 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13
1 000 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
1 035 м²
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
700 м²
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
€5,50 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
11
400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5
100 м²
3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
9
750 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
274 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
420 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€720,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
600 м²
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
€4,60 млн
Рекомендовать
Дом 9 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
12
470 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
€3,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
145 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 145 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной …
€460,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
250 м²
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
250 м²
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
5
320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
4
4
450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
9
460 м²
2
Эта захватывающая дух эксклюзивная вилла расположена на Миконосе, Греция и доступна для прод…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Монолифос, Греция
7
3
150 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Парикия, Греция
5
3
563 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 563 кв.м в регионе Киклады. Вилла состоит из 3 спальных к…
€3,20 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
12
7
470 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Klouvas, Греция
4
4
600 м²
1
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
€4,60 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
7
5
420 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€720,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Афанду, Греция
7
3
350 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Геннади, Греция
5
2
274 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Mykonos, Греция
9
8
750 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
€3,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anaxos Skoutarou, Греция
5
3
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
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