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Жилая
Греция
Эгейских островов
Дома
Дома с видом на море в Эгейских островов, Греция
Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
20
Родос
18
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
11
Миконос
11
Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
Municipality of Andros
6
Муниципалитет Парос
6
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
5
Municipality of Syros and Ermoupoli
4
Муниципалитет Хиос
4
Ano Syros
3
Municipality of Western Lesvos
3
Наксос
3
Ялиссос
3
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107 объектов найдено
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
100 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
5
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
600 м²
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
343 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€680,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
7
440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Северные Эгейские острова, Греция
6
330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13
1 000 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
350 м²
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6
536 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Перв…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море
периферия Северные Эгейские острова, Греция
11
707 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
360 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€315,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8
250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2
75 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…
€569,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
1 035 м²
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13
450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2
120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€400,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
10
200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€670,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2
70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
€450,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€700,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
120 м²
2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€700,000
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
700 м²
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
€5,50 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
11
400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
800 м²
1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
€6,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
159 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
€560,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5
100 м²
3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6
270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 4 ех коттеджей на одном из красивейших Кикладских ост…
€300,000
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