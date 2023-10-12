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Дома с видом на море в Эгейских островов, Греция

Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
20
Родос
18
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
11
Миконос
11
Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
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107 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€600,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн
Дом с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 343 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€680,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Дом 8 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 13
Площадь 1 000 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
€2,50 млн
Дом с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 350 м²
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
€850,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 536 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Перв…
€3,50 млн
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 11
Площадь 707 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,40 млн
Дом 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 360 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
€3,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€315,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€2,00 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…
€569,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 035 м²
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€400,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 10
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€670,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
€450,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€700,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€700,000
Дом 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 3
Площадь 700 м²
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
€5,50 млн
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
€6,50 млн
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
€560,000
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Дом с видом на море, на первой береговой линии в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 400 м²
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 4 ех коттеджей на одном из красивейших Кикладских ост…
€300,000

Типы недвижимости в Эгейских островов

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коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Эгейских островов, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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