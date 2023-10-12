Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Эгейских островов
  5. Дома

Дома с видом на горы в Эгейских островов, Греция

Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
20
Родос
18
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
11
Миконос
11
Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
Показать больше
83 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 480 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Дом с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 343 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€680,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 536 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Перв…
€3,50 млн
Дом 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 360 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
€3,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€315,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…
€569,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
€600,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 035 м²
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
Дом 5 спален с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€450,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€400,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 10
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€670,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€700,000
Дом 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 3
Площадь 700 м²
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
€5,50 млн
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
€6,50 млн
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
€560,000
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Дом 1 спальня с парковкой, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 спальня с парковкой, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 2
Площадь 240 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Миконос. Вилла состоит из одной спаль…
€650,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 9
Площадь 750 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
€3,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на о.Кос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€300,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 274 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн

Типы недвижимости в Эгейских островов

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Эгейских островов, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти