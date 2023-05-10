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Коттеджи с бассейном в Эгейских островов, Греция

Municipality of Rhodes
18
Родос
17
Municipality of Thira
5
Municipality of Andros
4
Municipality of Mytilene
4
Thira Municipal Unit
4
Митилини
4
Ano Syros
3
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€ 1,500,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 720,000

Параметры недвижимости в Эгейских островов, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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