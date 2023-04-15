Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Виллы

Купить вилла в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
4
Municipality of West Achaea
3
Municipal Unit of Dymi
3
Эйон
3
Municipal Unit of Aegira
1
Municipal Unit of Rio
1
Като Ахая
1
Патры
1
Вилла В архив
Очистить
8 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Вилла 4 спальнив Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальнив Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни
Като Алисос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 5 спаленв Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален
Като Алисос, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 6 спаленв Platani, Греция
Вилла 6 спален
Platani, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти