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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Ахайя, Греция

Патры
3
Municipality of Aigialeia
2
Эйон
2
Municipal Unit of Paralia
1
Municipal Unit of Patras
1
Municipal Unit of Rio
1
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив romanos, Греция
Таунхаус 3 спальни
romanos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 6 спаленв Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 4 спальнив Skioessa, Греция
Таунхаус 4 спальни
Skioessa, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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