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Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
19
Эйон
13
Патры
11
Municipality of West Achaea
4
Municipal Unit of Dymi
4
Municipal Unit of Paralia
4
Municipal Unit of Aegira
3
Municipal Unit of Rio
3
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2 объекта найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Вилла 4 спальнив Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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