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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
19
Эйон
13
Патры
11
Municipality of West Achaea
4
Municipal Unit of Dymi
4
Municipal Unit of Paralia
4
Municipal Unit of Aegira
3
Municipal Unit of Rio
3
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21 объект найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Таунхаус 3 спальнив romanos, Греция
Таунхаус 3 спальни
romanos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 6 спаленв Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 3 спальнив Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 2 спальнив Андрион, Греция
Квартира 2 спальни
Андрион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 94 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Коттедж 3 спальнив Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Квартира 3 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 3 спальни
Skioessa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…
Таунхаус 4 спальнив Skioessa, Греция
Таунхаус 4 спальни
Skioessa, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 2 спальнив Lampinos, Греция
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 2 спальнив Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 4 спальнив Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни
Elaionas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Вилла 6 спаленв Platani, Греция
Вилла 6 спален
Platani, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
Коттедж 4 спальнив Нифорайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Нифорайка, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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