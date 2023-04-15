Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
4
Эйон
3
Патры
2
Municipal Unit of Aegira
1
Municipal Unit of Kalavryta
1
Калаврита
1
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 3 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 3 спальни
Skioessa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
Квартира 2 спальнив Lampinos, Греция
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти