Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Квартиры

Купить квартиру в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
4
Эйон
3
Патры
2
Municipal Unit of Aegira
1
Municipal Unit of Kalavryta
1
Калаврита
1
Квартира В архив
Очистить
17 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Патры, Греция
Квартира 3 комнаты
Патры, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и состоит из
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальняв Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 60,000
Продается квартира площадью 39 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 спальняв Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 39,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 комнатав Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 28 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 комнатав Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 28 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на цокольн…
Квартира 2 спальнив Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив Андрион, Греция
Квартира 2 спальни
Андрион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 94 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 3 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 3 спальни
Skioessa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…
Квартира 2 спальнив Патры, Греция
Квартира 2 спальни
Патры, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
Квартира 1 комнатав Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 94,000
Продается квартира 50 кв.м. в городе Патра. Квартира расположена на четвертом этаже, и состо…
Квартира 2 спальнив Lampinos, Греция
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни
Калаврита, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
Квартира 2 спальнив paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальнив paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 101,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти