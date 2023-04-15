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Купить недвижимость в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
19
Эйон
13
Патры
11
Municipality of West Achaea
4
Municipal Unit of Dymi
4
Municipal Unit of Paralia
4
Municipal Unit of Aegira
3
Municipal Unit of Rio
3
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51 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Патры, Греция
Квартира 3 комнаты
Патры, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и состоит из
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Коттедж 3 спальнив Андрион, Греция
Коттедж 3 спальни
Андрион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,555
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спал…
Таунхаус 5 спаленв Патры, Греция
Таунхаус 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальняв Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 39,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальняв Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 60,000
Продается квартира площадью 39 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 комнатав Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 28 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 комнатав Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 28 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на цокольн…
Таунхаус 4 спальнив Skioessa, Греция
Таунхаус 4 спальни
Skioessa, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
Таунхаус 3 спальнив romanos, Греция
Таунхаус 3 спальни
romanos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Skioessa, Греция
Коттедж 4 спальни
Skioessa, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 4 спальнив Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальнив Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни
Като Алисос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Таунхаус 6 спаленв Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 2 спальнив Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Таунхаус 3 спальнив Platani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Вилла 5 спаленв Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален
Като Алисос, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальнив Патры, Греция
Коттедж 2 спальни
Патры, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 2 спальнив Андрион, Греция
Квартира 2 спальни
Андрион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 94 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Коттедж 3 спальнив Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Квартира 3 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 3 спальни
Skioessa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…
Квартира 2 спальнив Патры, Греция
Квартира 2 спальни
Патры, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 2 спальнив Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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