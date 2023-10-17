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Таунхаусы в 5-я муниципальная община Афин, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€185,000

Параметры недвижимости в 5-я муниципальная община Афин, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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