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Дома в 5-я муниципальная община Афин, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€185,000
Дом 1 спальня в Афины, Греция
Дом 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира с большой терассой в Lofos Skorze, Греции — чего можно еще хотеть? Большая терасса …
€110,000

Параметры недвижимости в 5-я муниципальная община Афин, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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