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Коттеджи с видом на горы в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в Афины, Греция
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…

Параметры недвижимости в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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